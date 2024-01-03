Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в соцмережах.

З них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — прикордонники, один поліцейський і шестеро цивільних. 48 обміняних мали статус «зниклий безвісти».

— Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь". Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі, — заявив Володимир Зеленський.

Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів і карток, реабілітація.

Тим часом Міноборони РФ повідомляє, що отримало 248 своїх військових.

Раніше повідомлялось, що внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.