У Миколаєві з річки Південний Буг відкачали вже понад 200 тонн олії
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- Даріна Мельничук
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19:14, 21 січня, 2025
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У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня, через який стався виток олії в акваторію річки Південний Буг. Станом на сьогодні відкачали 212 тонн водно-олійної емульсії.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що сьогодні вдалось зібрали 7 тонн водно-олійної емульсії.
Нагадаємо, в ніч на 28 грудня у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс».
За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.
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