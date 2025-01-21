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У Миколаєві з річки Південний Буг відкачали вже понад 200 тонн олії

З Південного Бугу вже відкачали 212 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська радаЗ Південного Бугу вже відкачали 212 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня, через який стався виток олії в акваторію річки Південний Буг. Станом на сьогодні відкачали 212 тонн водно-олійної емульсії. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що сьогодні вдалось зібрали 7 тонн водно-олійної емульсії. 

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс». 

За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень. 

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