У Миколаєві з річки Південний Буг відкачали вже понад 200 тонн олії

З Південного Бугу вже відкачали 212 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня, через який стався виток олії в акваторію річки Південний Буг. Станом на сьогодні відкачали 212 тонн водно-олійної емульсії.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що сьогодні вдалось зібрали 7 тонн водно-олійної емульсії.

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс».

За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.