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У Миколаєві через ворожі атаки тонни олії потрапили у Південний Буг

Олія з пошкодженого резервуару полилася в річку Південний Буг. Скриншот з відео опублікованого в Telegram-каналі Олександра СєнкевичаОлія з пошкодженого резервуару полилася в річку Південний Буг. Скриншот з відео опублікованого в Telegram-каналі Олександра Сєнкевича

У Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. Олія полилася в річку Південний Буг.

Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, подія трапилася 28 грудня.

За словами міського голови, щоб локалізувати забруднення, використали сорбуючі бонові загородження. Усі ці дні олію відкачували фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на вечір, 2 січня, вже відкачали 42 тонни.

«Також придбали тонну абсорбенту. Після того, як максимально зберемо плями, будемо нейтралізувати абсорбентом. Завтра буде працювати бульдозер, аби збирати забруднений шар грунту», — додав мер.

Нагадаємо, що у ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих дронів Shahed 131/136 над Миколаївською областю. Тоді повідомлялося, що внаслідок бойової роботи ППО та падіння уламків виникли дві пожежі: на даху п'ятиповерхового житлового будинку та на території промислового підприємства, де загорілася суха трава.

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