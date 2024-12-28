На Миколаївщині збили 12 дронів: уламки впали на територію промислового підприємства та будинку

Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: МикВісті

У ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих дронів «Shahed» 131/136 над Миколаївською областю.

Про це йдеться у зведення Миколаївської ОВА.

Зокрема близько 01:20 зазнав атаки дронів Миколаїв. Внаслідок бойової роботи ППО та падіння уламків виникли дві пожежі: на даху п'ятиповерхового житлового будинку та на території промислового підприємства, де загорілася суха трава.

— Обидві пожежі були оперативно ліквідовані вогнеборцями. В житловому будинку частково зруйновано дах, вибиті вікна. Постраждалих немає, — повідомили в ОВА.

Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: МикВісті Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: МикВісті Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: МикВісті

Нагадаємо, в ніч на суботу, 28 грудня, російська армія запустила по Миколаєву дрони. Через атаку в Інгульському районі горів дах будинку.