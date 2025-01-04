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Витік олії у Південний Буг завдав ₴46 млн екологічних збитків на Миколаївщині

З Південного Бугу вже відкачали 70 тонн олії, яка потрапила до річки через атаку дронів 28 січня. Фото: МіндовкілляЗ Південного Бугу вже відкачали 70 тонн олії, яка потрапила до річки через атаку дронів 28 січня. Фото: Міндовкілля

На Миколаївщині розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень. 

Про це повідомили в пресслужбі Міндовкілля. 

У суботу, 28 грудня 2024 року в Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. Орієнтовно 1800 тонн соняшникової олії потрапили в ґрунт і води Бузького лиману.  

Забруднена площа спочатку становила 1000 квадратних метрів, а до 2 січня 2025 року збільшилася до 9000 квадратних метрів. В деяких місцях товщина шару олії досягла 10 сантиметрів. 

Екологи вже провели відбір проб води та ґрунту, і в деяких місцях рівень забруднення досягнув 189,7 мг/дм³. 

За даними Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича станом на 3 січня 2025 року з Південного Бугу вже відкачали 70 тонн олії. Крім того, працює техніка, аби забрати забруднений шар ґрунту. 

Спеціалісти ДСНС встановлюють бонові загородження, щоб зупинити подальше поширення олії.

Нагадаємо, що у ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих дронів Shahed 131/136 над Миколаївською областю. Тоді повідомлялося, що внаслідок бойової роботи ППО та падіння уламків виникли дві пожежі: на даху п'ятиповерхового житлового будинку та на території промислового підприємства, де загорілася суха трава.

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