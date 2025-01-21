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Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Сьогодні, 21 січня, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 22 січня 20:00 води не буде:

  • від вул. Пограничної до вул. Заводської;

  • по вул. Ковальській від вул. Громадянської до вул. Садової;

  • 2 Ковальський провулок.

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