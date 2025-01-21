Пес Глок, який тиждень тому прибіг до поліції Миколаєва, знайшов нову родину
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- Анна Гакман
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21:16, 21 січня, 2025
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Джек-рассел-тер’єр на ім’я Глок, який тиждень тому з'явився у Миколаївському обласному главку поліції, знайшов свою нову родину.
Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, поліцейські не знайшли його попередню родину.
«Для роботи з пошуку наркотичних речовин, вибухових предметів чи зниклих людей він не відповідає всім необхідним вимогам, тож було прийнято рішення шукати Глоку нову родину», – розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо, у 2024 році службові собаки поліції Миколаївщини допомогли знайти 14 кілограмів наркотиків та понад 70 вибухівок.
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