У 2024 році поліцейські собаки Миколаївщини допомогли знайти понад 70 вибухівок

Службовий собака з дитиною. Фото: Нацполція в Миколаївській області

У 2024 році службові собаки поліції Миколаївщини допомогли знайти 14 кілограмів наркотиків та понад 70 вибухівок.

Як зазначили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, у центрі працює 28 собак, зокрема німецькі, голландські, бельгійські та швейцарські вівчарки. Кожна з них спеціалізується на конкретному напрямку роботи.

«Службові вівчарки посприяли поліцейським вилучити понад 14 кілограмів наркотичних речовин, 14 одиниць вогнепальної зброї, 1210 набоїв, 71 вибуховий пристрій та вибухові речовини», — говориться у повідомленні.

Протягом минулого року поліцейські кінологи разом із чотирилапими помічниками 550 разів виїжджали на місця скоєння правопорушень. Допомогли оперативникам в розкритті вбивств, розбоїв, пограбувань та майже 200 крадіжок.

Службовий собака з тренером. Фото: Нацполція в Миколаївській області

Службовий собака з тренером. Фото: Нацполція в Миколаївській області

Службовий собака. Фото: Нацполція в Миколаївській області

Службовий собака. Фото: Нацполція в Миколаївській області

Раніше повідомлялось, що сапери-кінологи з Сумщини разом із бельгійськими вівчарками розміновують Миколаївську область, це вже їхня четверта ротація.