  • понеділок

    20 січня, 2025

  • 4.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 4.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У 2024 році поліцейські собаки Миколаївщини допомогли знайти понад 70 вибухівок

Службовий собака з дитиною. Фото: Нацполція в Миколаївській областіСлужбовий собака з дитиною. Фото: Нацполція в Миколаївській області

У 2024 році службові собаки поліції Миколаївщини допомогли знайти 14 кілограмів наркотиків та понад 70 вибухівок.

Як зазначили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, у центрі працює 28 собак, зокрема німецькі, голландські, бельгійські та швейцарські вівчарки. Кожна з них спеціалізується на конкретному напрямку роботи.

«Службові вівчарки посприяли поліцейським вилучити понад 14 кілограмів наркотичних речовин, 14 одиниць вогнепальної зброї, 1210 набоїв, 71 вибуховий пристрій та вибухові речовини», — говориться у повідомленні.

Протягом минулого року поліцейські кінологи разом із чотирилапими помічниками 550 разів виїжджали на місця скоєння правопорушень. Допомогли оперативникам в розкритті вбивств, розбоїв, пограбувань та майже 200 крадіжок. 

Службовий собака з тренером. Фото: Нацполція в Миколаївській областіСлужбовий собака з тренером. Фото: Нацполція в Миколаївській області
Службовий собака з тренером. Фото: Нацполція в Миколаївській областіСлужбовий собака з тренером. Фото: Нацполція в Миколаївській області
Службовий собака. Фото: Нацполція в Миколаївській областіСлужбовий собака. Фото: Нацполція в Миколаївській області
Службовий собака. Фото: Нацполція в Миколаївській областіСлужбовий собака. Фото: Нацполція в Миколаївській області

Раніше повідомлялось, що сапери-кінологи з Сумщини разом із бельгійськими вівчарками розміновують Миколаївську область, це вже їхня четверта ротація

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Жителя Первомайська затримали за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років увʼязнення
У Миколаєві п'яний чоловік повідомив про «замінування» торгівельного центру, його затримали через годину
Побив знайомого до смерті: поліція затримала жителя Первомайська
Реклама

Читайте також:

новини

За рік у Миколаївській області приватизували 19 обʼєктів ₴37,6 млн: це найбільший показник з 2009 року

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми в режимі пожежників», — у ДЖКГ Миколаєва пояснили, що сфокусовані на відбудові пошкоджених будинків, а не на масштабних проєктах

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному

Аліна Квітко
новини

В ДЖКГ Миколаєва відповіли, хто поніс відповідальність за 100 сосен, що загинули у парку «Перемоги»

Юлія Бойченко
новини

У ДЖКГ Миколаєва розробили проєкт рішення на введення мораторію з обрізки дерев, але називають його «політично-популістичним»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Побив знайомого до смерті: поліція затримала жителя Первомайська
У Миколаєві п'яний чоловік повідомив про «замінування» торгівельного центру, його затримали через годину
Жителя Первомайська затримали за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років увʼязнення

Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному

У Миколаєві хочуть створити простір для навчання та грантової підтримки підприємців

5 годин тому

Понад 27 тисяч боєприпасів знищили на Миколаївщині з початку війни

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні