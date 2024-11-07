Сумські сапери-кінологи та бельгійські вівчарки допомагають розміновувати Миколаївщину

Розмінування Миколаївщини. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

Сапери-кінологи з Сумщини разом із бельгійськими вівчарками продовжують розміновувати Миколаївську область, це вже їхня четверта ротація.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Миколаївської області.

У відомстві зазначили, що зараз розміновувати регіон допомагають бельгійські малінуа Альф та Дерек разом зі своїми провідниками Євгеном та Максимом, саперами-кінологами з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Розмінування Миколаївщини. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

У складі розрахунку також працюють начальник відділення мінно-пошукових робіт, двоє саперів-кінологів, двоє водіїв-саперів, водій-санітар та фельдшер.

Завдяки роботі кінологічних груп на Миколаївщині вже обстежили та очистили понад 57 гектарів території, і знайшли 316 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що у Миколаївській області в жовтні аграрії отримали для використання ще 2,4 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, які очистили від мін та вибухівки.

Раніше повідомлялось, що станом на 21 жовтня піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч 724 боєприпасів на території Миколаївської області.

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Раніше розповідалось, як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ми не чекали поки це зроблять за нас»: як лише за рік «Нібулон» розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині».

Нагадаємо, що шеф-кухар Ольга Мартиновська приготувала овочеву ікру з продуктів, вирощених на розмінованих землях Миколаївської області.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».