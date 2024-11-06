На Миколаївщині у жовтні розмінували більше 2 тисяч гектарів полів

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області в жовтні аграрії отримали для використання ще 2,4 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, які очистили від мін та вибухівки. Від початку року в регіоні обстежили та розмінували 16,5 тисячі гектарів.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що в Україні за останній місяць від вибухівок очистили понад 24 тисячі гектарів землі. Усього з початку року державні служби розмінували понад 289 тисяч гектарів землі. З них більш як 255 тисяч гектар вже передали аграріям для експлуатації.

«Розмінування сільськогосподарських земель залишається одним з ключових пріоритетів Уряду. Адже кожен гектар, очищений від мін та переданий фермерам, – це робота для людей, які мешкають на цих територіях, це внесок в економічний розвиток регіону та країни, це відновлення експортного потенціалу держави. Спільно з партнерами ми далі працюємо над посиленням спроможностей операторів та створенням умов для пришвидшення очищення території країни», — зазначила вона.

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Повідомляється, що в Херсонська область в жовтні очистили 19,6 тисячі гектарів, а з початку року — 230,4 тисячі гектарів.

До гуманітарного розмінування та оперативного реагування у жовтні були залучені 66 машин механічного розмінування та 789 піротехнічних груп — понад 4 тисячі фахівців.

Раніше повідомлялось, що станом на 21 жовтня піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч 724 боєприпасів на території Миколаївської області.

Раніше розповідалось, як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників.

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Нагадаємо, що шеф-кухар Ольга Мартиновська приготувала овочеву ікру з продуктів, вирощених на розмінованих землях Миколаївської області.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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