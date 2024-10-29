«Найдорожча страва у світі»: Мартиновська приготувала ікру з овочів, вирощених на розмінованих землях Миколаївщини

Шеф-кухар Ольга Мартиновська, фото: Soul of Soil

Шеф-кухар Ольга Мартиновська приготувала овочеву ікру з продуктів, вирощених на розмінованих землях Миколаївської області.

Як повідомляє пресслужба «Soul of Soil» (Душа землі), з 21 жовтня по 5 листопада ця страва доступна в київських ресторанах «Бути Sofie» та «Odesa».

Дана ініціатива організована в рамках проєкту Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та Мінекономіки «Soul of Soil», мета якого – підвищити обізнаність світової спільноти про проблему забруднення України мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.

«Це — найдорожча і найцінніша страва у світі, адже її приготували з продуктів, вирощених на 6 тисяч гектарах розмінованих полів Миколаївської області. Щоби убезпечити фермерів на полях, довелося залучити саперів, спеціальну техніку та підтримку міжнародних партнерів. Така ціна українського хліба та глобальної продовольчої безпеки сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Шеф-кухар Ольга Мартиновська, фото: Soul of Soil

Овочева закуска, фото: Soul of Soil

Овочева закуска, фото: Soul of Soil

Ольга Мартиновська, яка родом з Миколаївщини, перед приготуванням страви відвідала тутешніх фермерів.

«Якою ціною, на які ризики йдуть люди для того, щоб виростити зерно, щоб я потім приготувала паляничку! Неможливо скласти ціну цьому хлібу, тому що це — ціна життя», — каже Ольга Мартиновська.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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