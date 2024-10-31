Як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників

Заміноване поле у Широківській громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Попри триваючий процес розмінування, Миколаївська область досі залишається одним з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами регіонів України. А велика кількість мін, нерозірваних снарядів та інших ВНП продовжують загрожувати життю місцевих жителів.

Рятувальники радять місцевим жителям суворо дотримуватися інструкцій безпеки, щоб уникнути важких травм чи навіть загибелі через підрив міни. Редакція «МикВісті» наводить покрокову інструкцію та інфографіку дій, що робити у разі виявлення вибухонебезпечного предмета.

Я знайшов щось схоже на міну: що робити?

Зупинитись, не чіпай, відійди

При виявлені підозрілого предмету, перш за все, необхідно зупинитись та заспокоїтись, розповідають у ДСНС. Далі слід повідомити про небезпеку тих, хто поруч, і перевірити, чи є довкола мотузки або дроти. В жодному разі не можна наближатися до підозрілого предмета або зрушувати його з місця. Натомість треба відійти на безпечну відстань (щонайменше 100 метрів) тим самим шляхом, яким ви йшли раніше.

«МикВісті» наводить інфографіку дій, що робити у разі виявлення вибухонебезпечного предмета

Познач місце та повідом рятувальників

Місця виявлення вибухонебезпечного предмета слід запам’ятати, з підручних засобів зробити маркування і розмістити на безпечній відстані. Детальну інформацію про знайдений предмет надати за телефонами 101, 102 або 112. Рятувальники попереджають, що для дзвінка краще відійти подалі від небезпечного предмета. Користуватися мобільним телефоном поруч строго забороняють. А потім — дочекатися прибуття фахівців, вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Зрештою, можна запам’ятати три прості правила в разі зіткнення з вибухонебезпечним предметом: не підходь, не чіпай, телефонуй 101.

Знешкодження — справа фахівців

Треба пам’ятати, що практично всі вибухові речовини чутливі до механічних і звукових впливів, нагрівання. Поводження з ними вимагає максимальної уваги та обережності. Тому знешкоджувати вибухонебезпечний пристрій або локалізувати вибух можуть тільки підготовлені піротехніки чи інші фахівці після виведення людей із небезпечної зони.

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, архівне фото «МикВісті»

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