Піротехніки ДСНС у Миколаївській області знищили понад 26 тисяч боєприпасів
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- Даріна Мельничук
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22:33, 04 листопада, 2024
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Станом на 21 жовтня піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч 724 боєприпасів на території Миколаївської області.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення обстежено 9 тисяч 234 гектара від вибухонебезпечних предметів.
Також зазначається, що для розмінування Миколаївської області залучено 12 тисяч піротехніків та ідентифікаторів.
«У разі виявлення боєприпасів не підходьте близько, не чіпайте і телефонуйте 101. Такі дії під час виявлення підозрілих предметів можуть врятувати життя!», — наголосили рятувальники.
Нагадаємо, у Миколаївському районі піротехнічна група розмінувала поле. Сапери вилучили 19 артилерійських снарядів різного калібру.
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