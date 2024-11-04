Піротехніки ДСНС у Миколаївській області знищили понад 26 тисяч боєприпасів

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 21 жовтня піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч 724 боєприпасів на території Миколаївської області.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення обстежено 9 тисяч 234 гектара від вибухонебезпечних предметів.

Також зазначається, що для розмінування Миколаївської області залучено 12 тисяч піротехніків та ідентифікаторів.

«У разі виявлення боєприпасів не підходьте близько, не чіпайте і телефонуйте 101. Такі дії під час виявлення підозрілих предметів можуть врятувати життя!», — наголосили рятувальники.

Розмінування Миколаївщини. Зображення: ДСНС

Нагадаємо, у Миколаївському районі піротехнічна група розмінувала поле. Сапери вилучили 19 артилерійських снарядів різного калібру.