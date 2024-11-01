На Миколаївщині сапери знешкодили 19 артилерійських снарядів

Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області

У Миколаївському районі піротехнічна група розмінувала поле. Сапери вилучили 19 артилерійських снарядів різного калібру.

Про це повідомили у ДСНС в Миколаївській області.

«На одному із полів у Миколаївському районі на групу піротехнічних робіт чекав справжній «врожай», але збирати хлопцям довелось не сільськогосподарські культури, а артилерійські снаряди», — зазначили у відомстві.

Усі боєприпаси були вилучені та знищені того ж дня за встановленими правилами.

Рятувальники Миколаївщини нагадують, що у регіоні все ще діє високий рівень мінної небезпеки через тривалі бойові дії та обстріли під час окупації. Жителів закликають бути обережними: уникати підозрілих територій, завжди уважно дивитися під ноги та в разі небезпечної знахідки негайно повідомляти рятувальників за номерами: 101 або 102.

Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Раніше розповідалось, як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ми не чекали поки це зроблять за нас»: як лише за рік «Нібулон» розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині».

Нагадаємо, що шеф-кухар Ольга Мартиновська приготувала овочеву ікру з продуктів, вирощених на розмінованих землях Миколаївської області.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».