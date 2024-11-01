На Миколаївщині сапери знешкодили 19 артилерійських снарядів
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- Світлана Іванченко
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18:07, 01 листопада, 2024
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У Миколаївському районі піротехнічна група розмінувала поле. Сапери вилучили 19 артилерійських снарядів різного калібру.
Про це повідомили у ДСНС в Миколаївській області.
«На одному із полів у Миколаївському районі на групу піротехнічних робіт чекав справжній «врожай», але збирати хлопцям довелось не сільськогосподарські культури, а артилерійські снаряди», — зазначили у відомстві.
Усі боєприпаси були вилучені та знищені того ж дня за встановленими правилами.
Рятувальники Миколаївщини нагадують, що у регіоні все ще діє високий рівень мінної небезпеки через тривалі бойові дії та обстріли під час окупації. Жителів закликають бути обережними: уникати підозрілих територій, завжди уважно дивитися під ноги та в разі небезпечної знахідки негайно повідомляти рятувальників за номерами: 101 або 102.
Раніше розповідалось, як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників.
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Нагадаємо, що шеф-кухар Ольга Мартиновська приготувала овочеву ікру з продуктів, вирощених на розмінованих землях Миколаївської області.
Як триває розмінування Миколаївщини?
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
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