  • середа

    15 січня, 2025

  • -1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • -1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві шукають власників джек-рассел-тер’єра

У Миколаєві розшукують господарів джек-рассел-тер’єра, фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській областіУ Миколаєві розшукують господарів джек-рассел-тер’єра, фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області

У Миколаєві розшукують господарів джек-рассел-тер’єра.

Як повідомиляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, вчора, 14 січня, до обласного главку поліції прибіг песик породи джек-рассел-тер’єр. Поліцейські нагодували його, помили й тимчасово передали до кінологічного центру.

Можливо, це ваш улюбленець? Якщо впізнали свого чотирилапого друга, звертайтеся за номером: (0512) 53 15 40

У поліції зазначили, що якщо родина не знайдеться, песик залишиться на вихованні кінологів і отримає нове ім’я – Глок.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Завдав смертельних ударів ножем: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанки
У Миколаївській області перебої на лінії «102»: резервні номери
У 2024 році на Миколаївщині оператори спецлінії «102» відреагували на понад 200 тисяч викликів
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Володимир Коваль
новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У 2024 році на Миколаївщині оператори спецлінії «102» відреагували на понад 200 тисяч викликів
У Миколаївській області перебої на лінії «102»: резервні номери
Завдав смертельних ударів ножем: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанки

Жительку Миколаєва засудили до 15 років за держзраду

У 2024 році на Миколаївщині оператори спецлінії «102» відреагували на понад 200 тисяч викликів

4 години тому

У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Головне сьогодні