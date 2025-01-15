У Миколаєві шукають власників джек-рассел-тер’єра

У Миколаєві розшукують господарів джек-рассел-тер’єра, фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області

У Миколаєві розшукують господарів джек-рассел-тер’єра.

Як повідомиляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, вчора, 14 січня, до обласного главку поліції прибіг песик породи джек-рассел-тер’єр. Поліцейські нагодували його, помили й тимчасово передали до кінологічного центру.

Можливо, це ваш улюбленець? Якщо впізнали свого чотирилапого друга, звертайтеся за номером: (0512) 53 15 40

У поліції зазначили, що якщо родина не знайдеться, песик залишиться на вихованні кінологів і отримає нове ім’я – Глок.