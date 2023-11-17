Внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Дані про полонених вносяться до Єдиного реєстру осіб. Після цього здійснюється виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги. З початку поточного року вже виплачено 422 мільйони гривень звільненим з полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів

Для отримання державної грошової допомоги потрібно звернутися до Мінреінтеграції.

Раніше повідомлялося, щонайменше 25 українських журналістів знаходяться у російському полоні. Серед них кримсько-татарські громадянські журналісти і затримані на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що телеоператор миколаївської філії «Суспільного мовлення» та військовий Василь Філімон досі перебуває у списку полонених.

Як повідомлялося, 15 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області Василь Філімон потрапив у полон до військових окупаційних сил РФ.

Нагадаємо, в Одесі 22 жовтня родичі військовополонених з гарнізону «Маріуполь» вийшли на мітинг через відсутність обмінів протягом чотирьох місяців.