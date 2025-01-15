З російського полону вдалося повернути вісьмох миколаївських морпіхів – усі захисники Маріуполя та «Азовсталі»
-
- Анна Гакман
-
•
-
18:21, 15 січня, 2025
-
Сьогодні, 15 січня, вдалося звільнити з полону восьмеро миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».
Про це повідомили в пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Серед них — четверо морпіхів з 36 бригади, двоє з 1 окремого і двоє з 501 окремого батальйонів.
«Вітаємо братів на українській землі! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом кожного. У подальшому на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Щиро дякуємо всім, хто доклав зусилля для повернення наших побратимів з російського полону! Пам'ятаємо про кожного. Повернемо всіх. Помстимося», – написали в пресслужбі.
Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з полону 25 українських цивільних і військових громадян, серед яких є захисники Маріуполя й «Азовсталі».В Головному управлінні розвідки України зазначили, що захисники воювали в складі Націгвардії, Збройних Сил (зокрема територіальної оборони), Військово-морських сил і Державної прикордонної служби. Крім того, вдалося повернути поранених військових під час курської операції.
Останні новини про: Військовополонені