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З російського полону вдалося повернути вісьмох миколаївських морпіхів – усі захисники Маріуполя та «Азовсталі»

З російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиЗ російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 15 січня, вдалося звільнити з полону восьмеро миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».

Про це повідомили в пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Серед них — четверо морпіхів з 36 бригади, двоє з 1 окремого і двоє з 501 окремого батальйонів.

«Вітаємо братів на українській землі! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом кожного. У подальшому на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Щиро дякуємо всім, хто доклав зусилля для повернення наших побратимів з російського полону! Пам'ятаємо про кожного. Повернемо всіх. Помстимося», – написали в пресслужбі.

З російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиЗ російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
З російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиЗ російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
З російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиЗ російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
З російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиЗ російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
З російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиЗ російського полону додому повернулися восьмеро миколаївських морпіхів, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з полону 25 українських цивільних і військових громадян, серед яких є захисники Маріуполя й «Азовсталі».В Головному управлінні розвідки України зазначили, що захисники воювали в складі Націгвардії, Збройних Сил (зокрема територіальної оборони), Військово-морських сил і Державної прикордонної служби. Крім того, вдалося повернути поранених військових під час курської операції. 

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