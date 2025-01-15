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Обмін полоненими: Україна повернула додому 25 військових та цивільних

Полонені, яких вдалося повернути до України. Фото: ГРУПолонені, яких вдалося повернути до України. Фото: ГРУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з полону 25 українських цивільних і військових громадян, серед яких є захисники Маріуполя й «Азовсталі».

«Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу», — написав він. 

Президент подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння та допомогу в обміні.

Полонені, яких вдалося повернути до України. Фото: ГРУПолонені, яких вдалося повернути до України. Фото: ГРУ
Полонені, яких вдалося повернути до України. Фото: ГРУПолонені, яких вдалося повернути до України. Фото: ГРУ
Полонені, яких вдалося повернути до України. Фото: ГРУПолонені, яких вдалося повернути до України. Фото: ГРУ

В Головному управлінні розвідки України зазначили, що захисники воювали в складі Націгвардії, Збройних Сил (зокрема територіальної оброни), Військово-морських сил і Державної прикордонної служби. Крім того, вдалося повернути поранених військових під час курської операції. 

«Наймолодшому звільненому — 24 роки. Найстаршому — 60. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб — туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям», — додали у відомстві.

Нагадаємо, що у неділю, 12 січня, у Миколаєві відбулась мирна акція-нагадування про військовополонених ЗСУ та зниклих безвісти.

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