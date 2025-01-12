«Знайдіть і поверніть»: миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, яких утримує Росія
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- Анна Гакман
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15:45, 12 січня, 2025
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У неділю, 12 січня, у Миколаєві відбулась мирна акція-нагадування про військовополонених ЗСУ та зниклих безвісти.
Родичі військовополонених, друзі та небайдужі мешканці міста стояли із плакатами, прапорами різних бригад та фотографіями полонених або зниклих безвісти українських військових.
Нагадаємо, 30 грудня, Україна повернула 189 громадян додому після перебування в російському полоні. Також під час цього обміну вдалось повернути 9 морських піхотинців миколаївської 36 бригади, які потрапили у полон обороняючи Маріуполь.
Зазначимо, що у 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Загалом відбулось 11 обмінів.
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