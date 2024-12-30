Україна повернула 189 військових з російського полону

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

У понеділок, 30 грудня, Україна повернула 189 громадян додому після перебування в російському полоні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вдалось повернути захисників «Азовсталі» та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери, нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.

Також повернули двох цивільних, яких захопили в Маріуполі.

«Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну», — додав президент.

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 189 українців. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, протягом 2024 року з полону в Росії звільнили 39 військовослужбовців із Миколаївської області.