У 2024 році з російського полону повернули 39 військових з Миколаївщини

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Протягом 2024 року з полону в Росії звільнили 39 військовослужбовців із Миколаївської області.

Про це розказала керівниця Південного регіонального центру з питань поводження з військовополоненими Інна Турова у матеріалі «Суспільне Миколаїв».

Зазначається, що центр організував понад шість тисяч консультацій для родин оборонців. Відбулися й десятки зустрічей, виїздів і заходів, спрямованих на підтримку рідних.

— Робимо все можливе, щоб допомогти жінкам, які чекають, які борються, дітям допомагаємо, робимо заходи, робимо зустрічі. Щоб люди розуміли, що в них є підтримка, юридична допомога, психологічна допомога, що координаційний штаб завжди поруч, завжди допоможе в будь-якому питанні, — наголосила Інна Турова.

Слід зазначити, що родичі військовополонених, друзі та небайдужі мешканці міста організовують акції-нагадування на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Такі акції проходять кожної неділі на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської о 12:00.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що серед усіх українських полонених, які утримують в Російській Федерації, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Зокрема мова йде про морпіхів 36 бригади.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія також утримує в полоні щонайменше шість українських мерів та голів громад.

Нагадаємо, 26 жовтня в Миколаєві близько 100 людей та 50 автомобілів взяли участь у автопробігуна підтримку військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців.