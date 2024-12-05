У російському полоні знаходяться шість українських мерів та голів громад, — Зеленський

Володимир Зеленський закликав створити трибунал трибуналу для засудження агресії Росії. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія утримує в полоні щонайменше шість українських мерів та голів громад.

Під час звернення до правозахисної спільноти глава держави акцентував увагу, що багато з цих людей, як і тисячі інших українців, роками перебувають в неволі.

«Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 2022 року. Але й з 2014-го. Ми робимо все, щоб їх повернути. 3767 українців та українок уже повернули з полону. Ми залучаємо для цього посередників. Шукаємо різні переговорні, політичні та юридичні можливості», — розповів президент.

Зеленський згадав, що днями стало відомо про загибель Євгенія Матвєєва, міського голови Дніпрорудного, який загинув у полоні, його захопили у березні 2022 року.

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Він також акцентував увагу, що світ мало реагує на злочини Росії щодо українських полонених, викрадення дітей і руйнування українських територій.

«Ми всі бачимо, зокрема, як мало світ реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими. Як досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Майже жодної реакції немає й на те, на що російська присутність перетворила наші землі, наші території, які тимчасово окуповані. Коли дехто зараз говорить про «заморожування» війни, майже ніколи не звучить: а що буде з мільйонами наших людей, що буде із сотнями тисяч дітей, які досі – на окупованій території? І це дуже цинічне замовчування», — зауважив він.

Президент закликав створити спеціальний трибунал для засудження агресії Росії.

«Якщо Росії можна так з українцями, значить, це буде сприйматися як дозвіл робити подібне і з іншими народами, і з іншими людьми. Ми змушені досі фактично битися за створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії», — сказав президент.

Як повідомлялось, в жовтні-листопаді цього року 54 українські військовополонені були розстріляні російськими військовими. Прокурори зафіксували факти злочинів та відкрили кримінальні провадження.