Росіяни закатували до смерті мера міста на Запоріжжі: його тіло повернули під час обміну
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- Марія Хаміцевич
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9:20, 04 грудня, 2024
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Росіяни закатували у полоні міського голову міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва, його тіло повернули під час обміну.
Про це 4 грудня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Він нагадав, що Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову Євгена Матвєєва. Два роки і вісім місяців він перебував в полоні у росіян та був закатованим. Під час останнього обміну його тіло повернули Україні.
«Немає слів, аби висловити всю біль від втрати. В нас немає часу на зволікання. Щодня Росія чинить терор із нашими людьми — справжніми патріотами», — зазначив Іван Федоров.
Нагадаємо, що в жовтні-листопаді цього року 54 українські військовополонені були розстріляні російськими військовими. Прокурори зафіксували факти злочинів та відкрили кримінальні провадження.
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