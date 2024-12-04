Росіяни закатували до смерті мера міста на Запоріжжі: його тіло повернули під час обміну

Євген Матвєєв, фото: Запорізька ОВА

Росіяни закатували у полоні міського голову міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва, його тіло повернули під час обміну.

Про це 4 грудня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він нагадав, що Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову Євгена Матвєєва. Два роки і вісім місяців він перебував в полоні у росіян та був закатованим. Під час останнього обміну його тіло повернули Україні.

«Немає слів, аби висловити всю біль від втрати. В нас немає часу на зволікання. Щодня Росія чинить терор із нашими людьми — справжніми патріотами», — зазначив Іван Федоров.

Нагадаємо, що в жовтні-листопаді цього року 54 українські військовополонені були розстріляні російськими військовими. Прокурори зафіксували факти злочинів та відкрили кримінальні провадження.