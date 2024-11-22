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Кількість розстріляних українських військовополонених збільшується, — Офіс Генпрокурора

В жовтні-листопаді цього року 54 українські військовополонені були розстріляні російськими військовими. Прокурори зафіксували факти злочинів та відкрили кримінальні провадження. 

Про це повідомив заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Тарас Семків. 

Тарас Семків повідомив, що кількість розстрілів українських військовополонених збільшується. Фото: Find.org.uaТарас Семків повідомив, що кількість розстрілів українських військовополонених збільшується. Фото: Find.org.ua

За його словами, за цими фактами відкрили 13 кримінальних проваджень, це третина від усіх справ, розпочатих у 2024 році. 

Загалом прокуратурою розслідується 53 провадження, пов’язаних із розстрілом 177 оборонців України. Більшість із них були зареєстровані цього року. 

«Очевидно, що є збільшення кількості таких випадків. Це відбувається на всіх ділянках фронту. Ми розуміємо, які підрозділи до цього причетні», — зазначив Семків.

Він також повідомив, що вже чотири кримінальні провадження були відкриті за фактами розстрілів українських військових на території Курської області Росії. 

«За нашими даними, не менше 20 осіб було розстріляно. Проте цей злочин є латентним. Ми поки не маємо всіх даних про розстріл наших військовослужбовців. Очевидно, що їх загальна кількість може бути більшою», — констатував він.

Нагадаємо, що росіяни розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку.

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