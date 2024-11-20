Росіяни розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку

Росіяни вбили українських військовополонених на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Армія РФ вчергове вбила полонених українських захисників на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що 10 листопада 2024 року біля села Новодмитрівка Покровського району під час штурму укріплень Збройних сил України російські військові взяли в полон двох українських бійців.

Потім вони змусили українських полонених роздягнутися, а після чого розстріляли у лісопосадці.

«Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій позиції», — додали у повідомленні.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, тепер військовослужбовці можуть самостійно визначати, хто отримає їх виплати у разі зникнення безвісти або потрапляння в полон.