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Військові зможуть вирішити, кому передавати виплати у разі їх полону чи зникнення безвісти: президент підписав Закон

Володимир Зеленський підписав Закон. Ілюстраційне фото: пресслужба Офісу ПрезидентаВолодимир Зеленський підписав Закон. Ілюстраційне фото: пресслужба Офісу Президента

Тепер військовослужбовці можуть самостійно визначати, хто отримає їх виплати у разі зникнення безвісти або потрапляння в полон. 

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з цим законом, військовослужбовець має право скласти письмове розпорядження, в якому вказує, кому саме передає право на отримання своїх виплат.

Якщо особисте розпорядження відсутнє, виплати здійснюватимуться за певним порядком:

  • Перша черга: дружина (чоловік), законні представники малолітніх (неповнолітніх) дітей, осіб з інвалідністю з дитинства, а також батьки військовослужбовця (якщо ці особи не отримують від нього аліменти або не позбавлені батьківських прав).
  • Друга черга: у разі відсутності осіб з першої черги — повнолітні діти, рідні брат/сестра, законним представником яких є військовослужбовець, але не більше 20% від загальної суми.

Згідно з новим законодавством, порядок та розміри виплат грошового забезпечення військовослужбовців, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Також важливо, що виплати здійснюються після відрахувань, визначених Законом України «Про виконавче провадження».

Нагадаємо, що закон «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 11407 Верховна рада ухвалила 8 жовтня 2024 року.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії. 

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