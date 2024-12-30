Серед звільнених полонених — 9 з миколаївської 36 бригади
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- Даріна Мельничук
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21:10, 30 грудня, 2024
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В Україну під час обміну полоненими вдалось повернути 9 морських піхотинців миколаївської 36 бригади, які потрапили у полон обороняючи Маріуполь.
Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Вітаємо братів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом! Наразі на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Щиро дякуємо всім, хто доклав титанічних зусиль для повернення наших побратимів з російського полону!», — йдеться у повідомленні.
Також за інформацією Морської піхоти Збройних сил України, сьогодні додому повернулося 18 морських піхотинців із полону.
Нагадаємо, 30 грудня, Україна повернула 189 громадян додому після перебування в російському полоні.
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