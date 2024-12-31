За рік вдалось повернути 1358 українців з російського полону

Повернення українського військового з російського полону. Фото: Віталій Юрасов

У 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Загалом відбулось 11 обмінів.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що у цьому році повернули на 356 людей більше, ніж у 2023 році.

«Тому ми радіємо, що 1358 наших людей було врятовано, але водночас і сумуємо, бо значно більше наших співвітчизників досі перебуває в російській ворожій неволі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 грудня, Україна повернула 189 громадян додому після перебування в російському полоні.

Також під час цього обміну вдалось повернути 9 морських піхотинців миколаївської 36 бригади, які потрапили у полон обороняючи Маріуполь.