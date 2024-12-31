За рік вдалось повернути 1358 українців з російського полону
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- Даріна Мельничук
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21:22, 31 грудня, 2024
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У 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Загалом відбулось 11 обмінів.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що у цьому році повернули на 356 людей більше, ніж у 2023 році.
«Тому ми радіємо, що 1358 наших людей було врятовано, але водночас і сумуємо, бо значно більше наших співвітчизників досі перебуває в російській ворожій неволі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 грудня, Україна повернула 189 громадян додому після перебування в російському полоні.
Також під час цього обміну вдалось повернути 9 морських піхотинців миколаївської 36 бригади, які потрапили у полон обороняючи Маріуполь.
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