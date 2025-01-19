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«Безвісті зниклі — не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових

«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті

Сьогодні, 19 січня, жителі Миколаєва зібрались на акцію в підтримку полонених військових та зниклих безвісти.

Захід, на якому збираються родичі і друзі військовополонених та зниклих безвісти, а також небайдужі місцеві мешканці проходить кожну неділю, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Учасниця акції Марина розповіла, що чекає сина з полону ще з травня 2022 року, та на цей час не знає, де знаходиться її син.

Мати військовополоненого. Фото: МикВістіМати військовополоненого. Фото: МикВісті

— Син знаходиться у полоні ще з 18 травня 2022 року. Він був на «Азовсталі». Ми виходимо сюди, щоб нас почули, щоб ми могли отримати якийсь там душевний спокій, тому що ми розуміємо, що таке полон. Полон – це страшна річ. Ті хлопці, які приходять, вони розповідають такі страшні речі. У нас теж син і хворий там, і зараз ми навіть не знаємо, де він, — розповіла Марина.

«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті
«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті
«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті
«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті
«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті
«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті
«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті«Безвісти зниклі - не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Фото: МикВісті

Нагадаємо, 29 грудня, у Миколаєві відбулась мирна акція-нагадування про військовополонених ЗСУ та зниклих безвісти.

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