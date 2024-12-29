«В полоні немає свят»: миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, яких утримує Росія

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

У неділю, 29 грудня, у Миколаєві відбулась мирна акція-нагадування про військовополонених ЗСУ та зниклих безвісти.

На мітинг вийшли родичі й друзі військовополонених та небайдужі мешканці міста, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Учасники мирною ходою пройшли головною пішохідною вулицею міста від проспекту Центрального до Соборної площі.

Мешканці тримали плакати, прапори різних бригад та фотографії своїх близьких, які знаходяться в полоні, із закликом повернути їх додому.

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Крім близьких та членів родини, на акціях також присутні й пересічні миколаївці. Волонтерка Ганна розповіла, що у неї в полоні нікого немає, але коли у неї є вільний час, вона приходить на такі акції, щоб підтримати родини.

— Недарма кажуть, що ми — голос полонених, для того, щоб про них не забули. Це щоденне нагадування в соцмережах нашим й закордонним спільнотам про те, що українські захисники, наші герої наразі перебувають в полоні, що їх катують, що не дотримується жодних умов для перебування полонених. Якщо стихне голос, то про них забудуть всі, на жаль. Я всіх закликаю приходити підтримувати, навіть якщо там нема ваших рідних і знайомих, приходьте і підтримуйте родини, тому що ці люди боролися за нас, щоб ми могли зараз стояти тут і жити своє життя. В полоні немає свят, — наголосила волонтерка Ганна.

Також на площі до присутніх звернувся міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— Сьогодні тут на Соборній не стоїть новорічна ялинка, а стоять люди, які показують всьому світові, що ми єдині в бажанні, щоб наші рідні й близькі люди повернулися з російському полону. Вони рахують кожен день та сподіваються на звільнення, — сказав він.

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, фото: Анна Гакман, «МикВісті»

Також активісти в Одесі прикрасили головну ялинку міста написами, що нагадують про українських військовополонених.

На огорожі навколо головної новорічної ялинки міста, зʼявились плакати з написами «полон = пекло», «коли обмін?», «памʼятай якою ціною ти живий», «полон вбиває».

Слід зазначити, що акції на підтримку українських військовополонених в Миколаєві та Одесі відбуваються щонеділі.