Активісти прикрасили головну ялинку в Одесі написами на підтримку військовополонених
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- Марія Хаміцевич
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17:46, 29 грудня, 2024
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Активісти в Одесі прикрасили головну ялинку міста написами, що нагадують про українських військовополонених.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
На огорожі навколо головної новорічної ялинки міста, зʼявились плакати з написами «полон = пекло», «коли обмін?», «памʼятай якою ціною ти живий», «полон вбиває».
Слід зазначити, що акції на підтримку українських військовополонених в Одесі та в Миколаєві відбуваються щонеділі.
Ймовірно, таким чином родичі та небайдужі мешканці прагнуть нагадати у ці дні про тих, хто перебуває в полоні під час свят.
Нагадаємо, що протягом 2024 року з полону в Росії звільнили 39 військовослужбовців із Миколаївської області.
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