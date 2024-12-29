Активісти прикрасили головну ялинку в Одесі написами на підтримку військовополонених

Активісти прикрасили ялинку Одеси написами на підтримку військовополонених, фото: «МикВісті»

Активісти в Одесі прикрасили головну ялинку міста написами, що нагадують про українських військовополонених.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

На огорожі навколо головної новорічної ялинки міста, зʼявились плакати з написами «полон = пекло», «коли обмін?», «памʼятай якою ціною ти живий», «полон вбиває».

Слід зазначити, що акції на підтримку українських військовополонених в Одесі та в Миколаєві відбуваються щонеділі.

Ймовірно, таким чином родичі та небайдужі мешканці прагнуть нагадати у ці дні про тих, хто перебуває в полоні під час свят.

Активісти прикрасили ялинку Одеси написами на підтримку військовополонених, фото: «МикВісті» Активісти прикрасили ялинку Одеси написами на підтримку військовополонених, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що протягом 2024 року з полону в Росії звільнили 39 військовослужбовців із Миколаївської області.