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У Миколаєві відбулась акція-нагадування на підтримку військовополонених і зниклих безвісти

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»

У неділю, 17 листопада, в миколаївці долучились на чергову акцію в підтримку віськовополонених та зниклих безвісти.

Про це повідомляє «36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського».

Рідні та близькі військовополонених закликали активніше долучатися до вирішення питання повернення українських захисників додому. Вони стояли з плакатами, прапорами різних бригад та фотографіями полонених або зниклих безвісти українських військових.

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»

Зазначається, що учасники акції також вимагають забезпечення дотримання Росією норм міжнародного права щодо утримання українських воїнів.

«Побратими, чекаємо вас на рідній землі. Пам’ятаємо кожного. Помстимося!», — йдеться у повідомленні.

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»
Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «36 окрема бригада морської піхоти»

Нагадаємо, у неділю, 3 листопада, в Миколаєві місцеві мешканці також долучились на щотижневу акцію в підтримку полонених військових та зниклих безвісти.

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