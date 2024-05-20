Центр надання адміністративних послуг у Миколаєві. Фото: «НикВести»

У Миколаївському центрі надання адміністративних послуг не вдалося оновити дані жодного військовозобов'язаного через перенавантаження системи.

Про це у коментарі «НикВести» розповів директор ЦНАПу Владислав Бєлан.

За його словами, дуже важко оцінити перший день роботи системи через її перенавантаження та довготривалу повітряну тривогу у Миколаєві.

— По всій Україні нині велика кількість охочих оновити дані, у звʼязку з чим система перевантажена. І плюс у нас з 11 ранку тривога, яка досі не знята, ми не приймаємо під час тривоги. Тому на сьогодні ми намагалися оновити дані буквально 3-4 осіб, і жоден з них не отримав витяг, тому що система перенавантажена, — сказав Владислав Бєлан.

Директор Миколаївського ЦНАПу Владислав Бєлан. Фото: Свідок.info

Наразі співробітники чекають відновлення роботи послуги. Коли вдасться поновити прийом військовозабовязаних поки не відомо.

— Ми чекаємо на відновлення роботи системи, щоб оновлювати дані військовозобовʼязаних. Скільки цей процес триватиме — зорієнтувати на даний час важко, — сказав директор ЦНАПу.

Владислав Белан також розповів, що потрібно для того, щоб оновити дані у ЦНАПі. Охочі скористатися послугою можуть зайняти місце через електронну чергу, що доступна на сайті Миколаївської міськради або ж взяти талончик у відділенні департаменту.

— З собою потрібно мати документ який підтверджує особу та ідентифікаційний код. Після оновлення даних ми маємо видавати витяг з реєстру з підписом адміністратора, але ми цього не змогли зробити, адже система нам не видала кінцевого результату, — сказав Владислав Бєлан.

Нагадаємо, що скористатися послугою можна у двох підрозділах ЦНАПу в Миколаєві за адресами:

вулиця Адміральська, 20

проспект Богоявленський, 1.

Загалом система працює в Україні від 18 травня, однак у Миколаєві у звʼязку з графіком роботи центру надання адміністративних послуг перший день роботи послуги припав на 20 травня.

За даними Міністерства Оборони 20 травня на території України 3703 військовозобов'язаних скористалися можливістю оновити дані у ЦНАПі.

Нагадаємо, 17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.