У середу, 3 січня, відбувся перший у 2024 році обмін військовополоненими. З російських в’язниць було визволено двох військових 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.

Про це повідомили в пресслужбі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів. Перебуваючи у полоні, вона принципово розмовляла українською мовою.

Також повернувся воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».

«Вітаємо брата та сестру на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сімя'ми та близькими. Пишаємось мужнім подвигом! Наразі на морпіхів чекає медична допомога та реабілітація, так як російський полон це завжди про нелюдські умови перебування. Бажаємо якнайшвидше набратись сил та козацького здоров'я», – зазначили в пресслужбі.

Як відомо, Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону. З них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — прикордонники, один поліцейський і шестеро цивільних. 48 обміняних мали статус «зниклий безвісти».