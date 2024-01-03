У середу, 3 січня, відбувся перший у 2024 році обмін військовополоненими. З російських в’язниць було визволено двох військових 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.
Про це повідомили в пресслужбі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів. Перебуваючи у полоні, вона принципово розмовляла українською мовою.
Також повернувся воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».
«Вітаємо брата та сестру на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сімя'ми та близькими. Пишаємось мужнім подвигом! Наразі на морпіхів чекає медична допомога та реабілітація, так як російський полон це завжди про нелюдські умови перебування. Бажаємо якнайшвидше набратись сил та козацького здоров'я», – зазначили в пресслужбі.
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У середу, 3 січня, відбувся перший у 2024 році обмін військовополоненими. З російських в’язниць було визволено двох військових 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.
Про це повідомили в пресслужбі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів. Перебуваючи у полоні, вона принципово розмовляла українською мовою.
Також повернувся воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».
«Вітаємо брата та сестру на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сімя'ми та близькими. Пишаємось мужнім подвигом! Наразі на морпіхів чекає медична допомога та реабілітація, так як російський полон це завжди про нелюдські умови перебування. Бажаємо якнайшвидше набратись сил та козацького здоров'я», – зазначили в пресслужбі.