Зачинене укриття в Миколаєві. Фото «НикВести», використане для ілюстрації

В Миколаєві планують за 12,2 мільйона гривень відремонтувати укриття у підвальному приміщенні житлового будинку по вулиці Адмірала Макарова,7.

Відповідний тендер на сайті публічних закупівель Prozorro опублікував Департамент житлового комунального господарства Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».

Раніше заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Артем Сапожник повідомляв, що в цьому укритті може одночасно знаходитись понад 600 людей.

— Цей об'єкт досить цікавий, тому що кількість людей, які можуть там ховатися, є дуже велика. Понад 600 осіб, — розповів посадовець.

Згідно з тендерними умовами, підрядник повинен здійснити комплекс робіт, включаючи встановлення сталевих протипожежних дверей, цементування підлоги, закладання цегли та газобетонних блоків, штукатурення та облицювання стін керамічною плиткою. Також передбачено прокладання трубопроводу, монтаж освітлення та сантехніки, з'єднання з водопостачанням та каналізацією.

Крім того, в укритті буде встановлено десять умивальників, чотири бойлери, два душі, дев'ять туалетів, буде встановлена тактильна плитки та інформаційні таблички. В укритті будуть 50 двохярусних ліжок, 100 лавок, 12 контейнерів для зберігання продуктів харчування, дві аптечки, 50 бутилів з питною водою, дві мікрохвильові печі та два електрочайники, три точки доступу Wi-Fi.

Роботи повинні бути завершені до 29 листопада 2024 року.

Під час виконання робіт підрядник повинен дотримуватися всіх вимог щодо техніки безпеки, охорони праці та екології. Крім того, він зобов'язаний виправити будь-які недоліки протягом 5 днів після їх виявлення.

Нагадаємо, в департаменті ЖКГ Миколаєва повідомляли, що цьому році планують облаштувати 36 укриттів у житлових будинках, навчальних закладах та лікарнях.

— Ми минулого році зробили 6 укриттів у підвальних приміщеннях житлових будинків. Цього року ми робимо 8 укриттів, частину з яких вже зробили. І ще ми плануємо цього року 28 укриттів. Це без тих 8, які в процесі. Тобто загалом у нас 36 укриттів в поточному році, — сказав заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Артем Сапожник в коментарі «НикВести».

З них 8 укриттів вміщуватимуть 100-200 людей, одне укриття — понад 600 людей, ще 20 укриттів розраховані на кількість до 50 осіб. Решта 7 укриттів облаштують у навчальних закладах та лікарнях.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».