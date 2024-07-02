Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото

У 2024 році кількість шкіл, які працюватимуть офлайн в Миколаївській області, зросла до 135.

Як повідомила директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська в коментарі «НикВести», це на 63 заклади більше, ніж у попередньому році.

Як відомо, загалом Міністерство освіти України пропонує три формати освіти, йдеться у статті «НикВести» «Спроба друга. Чи вдасться цьогоріч відкрити школи Миколаєва офлайн?». Перший — заклади освіти, що працюють повністю очно (деякі з позмінним форматом навчання, — прим.), другий — заклади, у яких буде змішана форма, та третій формат — освітні заклади, де буде виключно дистанційне навчання.

За словами Алли Веліховської, до початку повномасштабного вторгнення в області працювало 430 закладів освіти. Цього року планується відкрити 135 шкіл для офлайн навчання.

Крім того, кількість шкіл, що працюватимуть у змішаній формі, зросте з 124 до 194. Водночас, кількість закладів, що забезпечують навчання лише дистанційно, зменшиться з 234 до 91.

Щодо кадрової ситуації, то 65% вчителів, які виїжджали за кордон, вже повернулися і працюють у межах області.

— Проблема наразі полягає у відновленні навчання на деокупованих територіях, де багато закладів освіти були зруйновані. Департамент освіти активно допомагає та сприяє відновленню навчального процесу в цих районах, щоб діти мали можливість здобувати освіту, — заявила Алла Веліховська.

Як відомо, більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.