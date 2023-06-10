Управління освіти Миколаївської міської ради провело моніторинг серед школярів і зʼясувало, що 65% з них бажають навчатися очно.
Про це під час брифінгу 7 червня заявила керівниця управління освіти Ганна Личко, пишуть «НикВести».
За її словами, у Миколаєві налічується 68 шкіл, з яких: 24 ліцеї, 41 гімназія, дві початкові школи та спецшкола для дітей з порушеннями зору. Однак, каже вона, за результатами обстеження є можливість облаштувати укриття тільки в 38 закладах міста.
— Розглядаються різні шляхи організації освітнього процесу. В основному ми будемо працювати на базі цих 38 закладів. В залежності від кількості учнів буде організовано очне навчання, змішана форма навчання. Також розглядається введення другої зміни у цих закладах для дітей з інших шкіл, яка не може відкритись, бо не має укриттів, – повідомила Ганна Личко.
Вона також додала, що наразі ремонт укриття завершено тільки в одній з міських шкіл, ще у 22 – тривають роботи. Водночас вже оголошено тендери на облаштування укриттів у 15 закладах освіти.
Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область мала отримати 102 мільйона гривень, однак натомість цих коштів не буде.
Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що в області навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені.
До цього повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Водночас під укриття переобладнають підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.
Управління освіти Миколаївської міської ради провело моніторинг серед школярів і зʼясувало, що 65% з них бажають навчатися очно.
Про це під час брифінгу 7 червня заявила керівниця управління освіти Ганна Личко, пишуть «НикВести».
За її словами, у Миколаєві налічується 68 шкіл, з яких: 24 ліцеї, 41 гімназія, дві початкові школи та спецшкола для дітей з порушеннями зору. Однак, каже вона, за результатами обстеження є можливість облаштувати укриття тільки в 38 закладах міста.
— Розглядаються різні шляхи організації освітнього процесу. В основному ми будемо працювати на базі цих 38 закладів. В залежності від кількості учнів буде організовано очне навчання, змішана форма навчання. Також розглядається введення другої зміни у цих закладах для дітей з інших шкіл, яка не може відкритись, бо не має укриттів, – повідомила Ганна Личко.
Вона також додала, що наразі ремонт укриття завершено тільки в одній з міських шкіл, ще у 22 – тривають роботи. Водночас вже оголошено тендери на облаштування укриттів у 15 закладах освіти.
Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область мала отримати 102 мільйона гривень, однак натомість цих коштів не буде.
Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що в області навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені.
До цього повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Водночас під укриття переобладнають підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.