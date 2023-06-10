Управління освіти Миколаївської міської ради провело моніторинг серед школярів і зʼясувало, що 65% з них бажають навчатися очно.

Про це під час брифінгу 7 червня заявила керівниця управління освіти Ганна Личко, пишуть «НикВести».

За її словами, у Миколаєві налічується 68 шкіл, з яких: 24 ліцеї, 41 гімназія, дві початкові школи та спецшкола для дітей з порушеннями зору. Однак, каже вона, за результатами обстеження є можливість облаштувати укриття тільки в 38 закладах міста.

Ганна Личко

— Розглядаються різні шляхи організації освітнього процесу. В основному ми будемо працювати на базі цих 38 закладів. В залежності від кількості учнів буде організовано очне навчання, змішана форма навчання. Також розглядається введення другої зміни у цих закладах для дітей з інших шкіл, яка не може відкритись, бо не має укриттів, – повідомила Ганна Личко.

Вона також додала, що наразі ремонт укриття завершено тільки в одній з міських шкіл, ще у 22 – тривають роботи. Водночас вже оголошено тендери на облаштування укриттів у 15 закладах освіти.

Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область мала отримати 102 мільйона гривень, однак натомість цих коштів не буде.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що в області навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені.

До цього повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Водночас під укриття переобладнають підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.