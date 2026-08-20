Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами: є пошкодження

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Стан 46-річної жінки, яка постраждала через атаку росіян на Миколаївщину 19 серпня, стабільний. Вона залишається в лікарні.

Про це 20 серпня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Жінка постраждала внаслідок атаки ударними безпілотниками «Shahed/Гербера» у Веселинівській громаді. Також пошкоджено приватний будинок.

Крім того, в Очаківській громаді росіяни пошкодили дах нежитлової будівлі. Там обійшлося без постраждалих.

У цій же громаді протягом доби зафіксували ще дві атаки FPV-дронами. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що за добу до цього армія РФ завдала декількох ударів по території Миколаївської області. Загиблих і поранених немає. Вдень росіяни атакували об'єкт промисловості в Миколаївському районі крилатою ракетою Х-22.