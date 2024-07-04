Первомайськ Миколаївської області, фото з відкритих джерел

Європейський Союз виділив 25 мільйонів євро на нові проєкти з ремонту та модернізації пошкоджених об’єктів в п'яти містах Чернігівської, Сумської та Миколаївської областей.

Наразі триває етап закупівель, повідомили в Північній екологічній фінансовій корпорації (NEFCO).

Ці проєкти будуть зосереджені на модернізації та ремонті об’єктів надання комунальних послуг у сферах централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення. NEFCO у цьому випадку забезпечує технічне керівництво проєктів. Йдеться про п’ять проєктів у Чернігові та Ніжині Чернігівської області, Охтирці та Тростянці Сумської області та Первомайську Миколаївської області.

До цього повідомлялося, що Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) спрямує понад 4 мільйони євро на відновлення мереж водопостачання у Корабельному районі Миколаєва.