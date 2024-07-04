Лікарняне укриття, ілюстративне фото: Запорізька міська рада

Для будівництва трьох захисних споруд у трьох медичних установах Миколаївської області виділять майже 193 мільйони гривень.

Про це під час брифінгу у середу, 3 липня, розповіла в.о начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, пишуть «НикВести».

Кошти частково будуть виділені з державного бюджету, зазначила посадовиця.

— В цьому році ми подавали пропозиції трьох лікувальних закладів на проєкти Світового банку по співфінансуванню і будівництву, і всі три лікувальні заклади отримали позитивний результат. І ми очікуємо субвенцій від державного бюджету, — сказала Ірина Ткаченко.

Укриття будуть профінансовані у наступних лікувальних закладах:

Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня — 73 мільйони 903 тисячі гривень, субвенція з держбюджету 51 мільйон, ще 30% з місцевого бюджету;

Миколаївська обласна клінічна лікарня — 98 мільйонів гривень;

Госпіталь ветеранів війни — 21 мільйон гривень.

Нагадаємо, що під час сесії Миколаївської обласної ради депутати внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, додавши ремонт укриттів у вищезазначених лікарнях.

До цього депутати Миколаївської обласної ради висловили бажання перевірити стан захисних споруд в медичних закладах. Водночас на території обласної клінічної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні планується будівництво нових захисних споруд цивільного захисту.