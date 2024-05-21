Вхід в укриття у ліцеї в Миколаєві. Архівне фото НикВести.

На території комунального підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» хочуть побудувати нову захисну споруду. На це планують витратити 69 мільйонів 809 тисяч 400 гривень.

Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовником виступив департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської ОВА.

Згідно тендеру, підрядник має підготувати територію до будівництва з використанням важкої техніки та виконати загальнобудівельні роботи: формування стін, стелі, підлоги, входів, пандусів та металевої огорожі.

Тендер на нове будівництво захисної споруди. Скриншот.

В укритті мають бути системи вентиляції, опалення, водопостачання та водовідведення. Також там мають провести пожежну сигналізацію з системою автоматичного пожежогасіння та систему, яка сповіщатиме у разі витіку газу та палива.

В укритті буде кілька входів, в тому числі для маломобільних груп населення. Також там облаштують санвузол: 13 умивальників, 9 мийок, 14 унітазів, 6 унітазів для людей з обмеженими фізичними можливостями та 5 душових піддонів. Також в приміщенні будуть 9 електроводонагрівачів води та дві насосні станції.

Підрядник також має провести інтернет та систему телефонізації, виконати озеленення та благоустрій, зокрема посадити близько 30 хвойних дерев, 60 чагарників, облаштувати газон, укласти асфальт та облаштувати ігровий майданчик для дітей.

Підвальне приміщення в обласній дитячій лікарні. Фото: Катерина Максименко Підвальне приміщення в обласній дитячій лікарні. Фото: Катерина Максименко

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.