Укриття в Миколаєві, фото: «НикВести»

На території двох обласних лікарень у Миколаєві планують побудувати нові укриття.

Про це йдеться в змінах до програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, повідомляє «НикВести».

На території обласної клінічної лікарні по вулиці Київська, 1 та обласної дитячої клінічної лікарні по вулиці Миколаївська, 21 планується будівництво нових захисних споруд цивільного захисту.

Фінансування проекту буде здійснюватися з державного та обласного бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Крім того, передбачено капітальний ремонт існуючої захисної споруди цивільного захисту – сховища № 52076, яке знаходиться на вулиці Київська, 1. На цей ремонт заплановано 21 мільйон гривень.

Планується, що всі роботи з капітального ремонту та будівництва нових укриттів будуть виконані у період з 2024 по 2025 роки. Однак, конкретна сума фінансування, необхідна для будівництва двох нових укриттів, у документі не зазначена.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.