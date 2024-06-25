Депутати Миколаївської обласної ради хочуть провести перевірки стану захисних споруд в медичних закладах.

Створення групи, яка проведе перевірки, погодили під час засідання комісії з питань медицини, пишуть «НикВести».

Питання про перевірки підняла депутатка Світлана Федорова, яка раніше показала, як виглядає укриття в обласній дитячій лікарні. Вона заявила на необхідності негайно проїхатись по закладам, щоб перевірити стан сховищ та обізнанність пацієнтів та штату лікарні своїх дій в разі повітряної тривоги.

У відповідь на це керівник закладу Олександр Пліткін показав фото з облаштованого укриття та заявив, що посадовці неодноразово оглядали медзаклад, а тому, якби були нарікання, він би вже про це знав.

— У нас неодноразово в лікарні були і замміністра, і благодійні фонди, і десятки разів був в нас Юрій Ісайович. В черговий раз ми оглядали приміщення, в нас навіть є фотографії. Я думаю, що якщо депутату надходили якісь повідомлення про порушення в плані відвідування сховища, це мало бути негайно повідомлено директору закладу. А накопичувати скарги — це злочин, — сказав Олександр Пліткін.

Укриття в обласній лікарні, скриншот з комісії Укриття в обласній лікарні, скриншот з комісії Укриття в обласній лікарні, скриншот з комісії

— Я запропонувала одразу після комісії поїхати по декількох закладах і перевірити. Подивитись не на красиві фото, які ви показуєте, а зайти на третій, четвертий поверх і спитати у пацієнтів, яким ви, до речі, забороняєте покидати палати під час тривоги, куди вони йдуть під час тривоги? Запитати у персоналу, — відповіла Світлана Федорова. — Я не буду ці дурниці коментувати. Ми з початку війни перебували в укриттях. Люди приходили до нас з довколишніх будинків, — зазначив Олександр Пліткін.

При цьому інші депутати підтримали ідею щодо перевірок, зауваживши, що безпека людей, що знаходяться на території лікарень найпріоритетніше наразі питання.

— Я підтримую Світлану Федорівну. В неї дуже раціональна пропозиція. Це питання, яке турбує всіх нас. Я за те, щоб провести без попередження перевірки, але зараз особисто я не можу бути присутня. Я б дійсно хотіла би побачити, чи є якісь укриття в опорних лікарнях. Під час тривоги не тільки хворі спускаються, але й жителі і пацієнти, — сказала під час комісії депутатка Олена Масалітіна.

Підтримала ініціативу і голова комісії Ірина Шабільянова, однак наголосила на тому, що ні час перевірок, ні точні локації, де їх будуть проводити, не будуть оприлюднювати в мережі.

Рішення підтримали 4 з депутатів, Олександр Пліткін утримався.

Нагадаємо, що на території комунального підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» хочуть побудувати нову захисну споруду. На це планують витратити 69 мільйонів 809 тисяч 400 гривень.

Укриття в в обласній дитячій лікарні, фото: Світлана Федорова Укриття в в обласній дитячій лікарні, фото: Світлана Федорова

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.