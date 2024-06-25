Депутати Миколаївської обласної ради хочуть провести перевірки стану захисних споруд в медичних закладах.
Створення групи, яка проведе перевірки, погодили під час засідання комісії з питань медицини, пишуть «НикВести».
Питання про перевірки підняла депутатка Світлана Федорова, яка раніше показала, як виглядає укриття в обласній дитячій лікарні. Вона заявила на необхідності негайно проїхатись по закладам, щоб перевірити стан сховищ та обізнанність пацієнтів та штату лікарні своїх дій в разі повітряної тривоги.
У відповідь на це керівник закладу Олександр Пліткін показав фото з облаштованого укриття та заявив, що посадовці неодноразово оглядали медзаклад, а тому, якби були нарікання, він би вже про це знав.
— У нас неодноразово в лікарні були і замміністра, і благодійні фонди, і десятки разів був в нас Юрій Ісайович. В черговий раз ми оглядали приміщення, в нас навіть є фотографії. Я думаю, що якщо депутату надходили якісь повідомлення про порушення в плані відвідування сховища, це мало бути негайно повідомлено директору закладу. А накопичувати скарги — це злочин, — сказав Олександр Пліткін.
— Я запропонувала одразу після комісії поїхати по декількох закладах і перевірити. Подивитись не на красиві фото, які ви показуєте, а зайти на третій, четвертий поверх і спитати у пацієнтів, яким ви, до речі, забороняєте покидати палати під час тривоги, куди вони йдуть під час тривоги? Запитати у персоналу, — відповіла Світлана Федорова.
— Я не буду ці дурниці коментувати. Ми з початку війни перебували в укриттях. Люди приходили до нас з довколишніх будинків, — зазначив Олександр Пліткін.
При цьому інші депутати підтримали ідею щодо перевірок, зауваживши, що безпека людей, що знаходяться на території лікарень найпріоритетніше наразі питання.
— Я підтримую Світлану Федорівну. В неї дуже раціональна пропозиція. Це питання, яке турбує всіх нас. Я за те, щоб провести без попередження перевірки, але зараз особисто я не можу бути присутня. Я б дійсно хотіла би побачити, чи є якісь укриття в опорних лікарнях. Під час тривоги не тільки хворі спускаються, але й жителі і пацієнти, — сказала під час комісії депутатка Олена Масалітіна.
Підтримала ініціативу і голова комісії Ірина Шабільянова, однак наголосила на тому, що ні час перевірок, ні точні локації, де їх будуть проводити, не будуть оприлюднювати в мережі.
Рішення підтримали 4 з депутатів, Олександр Пліткін утримався.
Нагадаємо, що на території комунального підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» хочуть побудувати нову захисну споруду. На це планують витратити 69 мільйонів 809 тисяч 400 гривень.
Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.
Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.
Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.
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Депутати Миколаївської обласної ради хочуть провести перевірки стану захисних споруд в медичних закладах.
Створення групи, яка проведе перевірки, погодили під час засідання комісії з питань медицини, пишуть «НикВести».
Питання про перевірки підняла депутатка Світлана Федорова, яка раніше показала, як виглядає укриття в обласній дитячій лікарні. Вона заявила на необхідності негайно проїхатись по закладам, щоб перевірити стан сховищ та обізнанність пацієнтів та штату лікарні своїх дій в разі повітряної тривоги.
У відповідь на це керівник закладу Олександр Пліткін показав фото з облаштованого укриття та заявив, що посадовці неодноразово оглядали медзаклад, а тому, якби були нарікання, він би вже про це знав.
— У нас неодноразово в лікарні були і замміністра, і благодійні фонди, і десятки разів був в нас Юрій Ісайович. В черговий раз ми оглядали приміщення, в нас навіть є фотографії. Я думаю, що якщо депутату надходили якісь повідомлення про порушення в плані відвідування сховища, це мало бути негайно повідомлено директору закладу. А накопичувати скарги — це злочин, — сказав Олександр Пліткін.
— Я запропонувала одразу після комісії поїхати по декількох закладах і перевірити. Подивитись не на красиві фото, які ви показуєте, а зайти на третій, четвертий поверх і спитати у пацієнтів, яким ви, до речі, забороняєте покидати палати під час тривоги, куди вони йдуть під час тривоги? Запитати у персоналу, — відповіла Світлана Федорова.
— Я не буду ці дурниці коментувати. Ми з початку війни перебували в укриттях. Люди приходили до нас з довколишніх будинків, — зазначив Олександр Пліткін.
При цьому інші депутати підтримали ідею щодо перевірок, зауваживши, що безпека людей, що знаходяться на території лікарень найпріоритетніше наразі питання.
— Я підтримую Світлану Федорівну. В неї дуже раціональна пропозиція. Це питання, яке турбує всіх нас. Я за те, щоб провести без попередження перевірки, але зараз особисто я не можу бути присутня. Я б дійсно хотіла би побачити, чи є якісь укриття в опорних лікарнях. Під час тривоги не тільки хворі спускаються, але й жителі і пацієнти, — сказала під час комісії депутатка Олена Масалітіна.
Підтримала ініціативу і голова комісії Ірина Шабільянова, однак наголосила на тому, що ні час перевірок, ні точні локації, де їх будуть проводити, не будуть оприлюднювати в мережі.
Рішення підтримали 4 з депутатів, Олександр Пліткін утримався.
Нагадаємо, що на території комунального підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» хочуть побудувати нову захисну споруду. На це планують витратити 69 мільйонів 809 тисяч 400 гривень.
Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.
Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.
Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.