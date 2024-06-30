Ввечері, 29 червня в Миколаєві на перехресті вулиць Лягіна та Потьомкінської сталась аварія за участю автомобілів Land Cruiser Prado та ВАЗ-21110.
Як повідомили у поліції Миколаївської області, обом водіям по 39 років.
За словами правоохоронців, внаслідок зіткнення водій ВАЗу та його чотирьох пасажирів, девʼяти, 28-ми, 35-ти та 55-ти років з тілесними ушкодженнями доставили до лікарень. Водій автомобіля Land Cruser не постраждав.
Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області, в результаті зіткнення у ВАЗі затисло чоловіка. Надзвичайникам довелося деблокувати його.
Поліція кваліфікувала подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, на Миколаївщині розшукують водія, який зіткнувся з вантажівкою та втік з місця ДТП.
Ввечері, 29 червня в Миколаєві на перехресті вулиць Лягіна та Потьомкінської сталась аварія за участю автомобілів Land Cruiser Prado та ВАЗ-21110.
Як повідомили у поліції Миколаївської області, обом водіям по 39 років.
За словами правоохоронців, внаслідок зіткнення водій ВАЗу та його чотирьох пасажирів, девʼяти, 28-ми, 35-ти та 55-ти років з тілесними ушкодженнями доставили до лікарень. Водій автомобіля Land Cruser не постраждав.
Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області, в результаті зіткнення у ВАЗі затисло чоловіка. Надзвичайникам довелося деблокувати його.
Поліція кваліфікувала подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, на Миколаївщині розшукують водія, який зіткнувся з вантажівкою та втік з місця ДТП.