ДТП. Ілюстративне фото: Depositphotos

На трасі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, сталася ДТП із вантажівками.

Інцидент стався 20 липня, близько 19:00, повідомляє поліція Миколаївської області.

Зазначаються, що вантажний автомобіль зіткнувся з іншою вантажівкою MAN і втік з місця події.

Колір та номерний знак автомобіля, водій якого втік, не встановлено.

У зв'язку з цим у поліції попросили громадян повідомити будь-яку інформацію про аварію або місцезнаходження автомобіля за телефонами: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 або звернутися за адресою: місто Миколаїв, вулиця Новозаводська 1Б/1, кабінет 113.

Нагадаємо, що в понеділок, 24 червня, у Кривому Розі на перехресті зіткнулись пасажирська маршрутка та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали 22 людини.