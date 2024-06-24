Аварія у Кривому Розі. Фото: ДСНС

В понеділок, 24 червня, у Кривому Розі на перехресті зіткнулись пасажирська маршрутка та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали 22 людини.

Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

азначається, що аварія сталася на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району.

За словами рятувальників, відбулося зіткнення вантажного автомобіля DAF та мікроавтобуса «ГАЗель». Через зіткнення маршрутка перекинулася на бік.

Внаслідок аварії 21 пасажир та водій маршрутки отримали травми.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус із громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.