У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП / Фото: поліція Люблінська

У Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус із громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.

Як повідомляє RMF24, аварія сталась на дорозі національного значення у районі села Закренце неподалік від Красноставу.

Зазначається, що усього в автобусі на момент аварії перебували 58 людей. Унаслідок ДТП постраждали 14 українців. Серед потерпілих — двоє дітей, 13 людей госпіталізували.

Поліція уточнила, що це був польський автобус із громадянами України, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий. Ділянку національної дороги у районі ДТП перекрили.

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП / Фото: поліція Люблінська У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП / Фото: поліція Люблінська

Нагадаємо, біля прикордонного переходу «Угринів — Долгобичув» з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями. У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах.

До того, у районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив у ДТП автобус сполученням Рига — Чернівці. 63-річний водій автобуса в умовах негоди не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб на повороті занесло, він з’їхав на узбіччя, зачепив енергопоглинаючий барʼєр і перекинувся, зіткнувшись із деревом.