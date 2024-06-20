У Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус із громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.
Як повідомляє RMF24, аварія сталась на дорозі національного значення у районі села Закренце неподалік від Красноставу.
Зазначається, що усього в автобусі на момент аварії перебували 58 людей. Унаслідок ДТП постраждали 14 українців. Серед потерпілих — двоє дітей, 13 людей госпіталізували.
Поліція уточнила, що це був польський автобус із громадянами України, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий. Ділянку національної дороги у районі ДТП перекрили.
Нагадаємо, біля прикордонного переходу «Угринів — Долгобичув» з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями. У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах.
До того, у районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив у ДТП автобус сполученням Рига — Чернівці. 63-річний водій автобуса в умовах негоди не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб на повороті занесло, він з’їхав на узбіччя, зачепив енергопоглинаючий барʼєр і перекинувся, зіткнувшись із деревом.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус із громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.
Як повідомляє RMF24, аварія сталась на дорозі національного значення у районі села Закренце неподалік від Красноставу.
Зазначається, що усього в автобусі на момент аварії перебували 58 людей. Унаслідок ДТП постраждали 14 українців. Серед потерпілих — двоє дітей, 13 людей госпіталізували.
Поліція уточнила, що це був польський автобус із громадянами України, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий. Ділянку національної дороги у районі ДТП перекрили.
Нагадаємо, біля прикордонного переходу «Угринів — Долгобичув» з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями. У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах.
До того, у районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив у ДТП автобус сполученням Рига — Чернівці. 63-річний водій автобуса в умовах негоди не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб на повороті занесло, він з’їхав на узбіччя, зачепив енергопоглинаючий барʼєр і перекинувся, зіткнувшись із деревом.