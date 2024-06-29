В ніч на 29 червня сили ППО знищили в небі над Миколаївською областю російський безпілотник типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Інформації щодо пошкоджень або постраждалих в адміністрації не надали.
Крім того, вночі, близько 3:30 росіяни з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. там обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, 27 червня російські військові вдарили по Миколаївщині балістичною ракетою, а також тричі обстріляли Галицинівську та Очаківську громади області.
В ніч на 29 червня сили ППО знищили в небі над Миколаївською областю російський безпілотник типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Інформації щодо пошкоджень або постраждалих в адміністрації не надали.
Крім того, вночі, близько 3:30 росіяни з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. там обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, 27 червня російські військові вдарили по Миколаївщині балістичною ракетою, а також тричі обстріляли Галицинівську та Очаківську громади області.