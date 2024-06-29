Наслідки однієї з атак РФ по Миколаївщині. Фото: "НикВести"

В ніч на 29 червня сили ППО знищили в небі над Миколаївською областю російський безпілотник типу «Shahed 131/136».

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Інформації щодо пошкоджень або постраждалих в адміністрації не надали.

Крім того, вночі, близько 3:30 росіяни з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. там обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 27 червня російські військові вдарили по Миколаївщині балістичною ракетою, а також тричі обстріляли Галицинівську та Очаківську громади області.