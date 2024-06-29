Ліцей №19 у Миколаєві

Директор Миколаївського ліцею №19 Олексій Ільїн просить депутатів встановити огорожу навколо навчального закладу. Чоловік скаржиться, що біля ліцею збираються люди, які пиячать та залишають сміття.

Своє прохання він озвучив під час бюджетної комісії Миколаївської міськради.

— Це найбільший навчальний заклад Інгульського району, але, на жаль, він розташований в парку «Юнність» та не має паркану. Люди, які приходять з парку пиячать і займаються різними справами Я вже надсилав вам фото, вони знищують міське майно, щось там пишуть, продають наркотики, займаються любов’ю, — сказав директор закладу.

Він зауважив, що це не перше його звернення до комісії. До повномасштабної війни навколо навчального закладу мали встановити огорожу, однак військові дії завадили роботі.

— Я знаю, що планом бюджетної комісії були виділені кошти на проект, але, на жаль, війна не дала нам завершити ці роботи. Я розумію, що зараз дуже складна ситуація, але я дуже прошу, шановні депутати міської ради, якось вирішити питання встановлення огорожі, — сказав Олексій Ільїн.

Депутат міськради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко підтримав звернення директора школи і запропонував членам комісії два варіанти вирішення питання.

— Ми говоримо про капітальну споруду — повноцінний паркан, з проєктом, тому що школа велика, і по території, і по кількості учнів, тож це потребує великих коштів. Чи ми говоримо про тимчасовий варіант, відповідно більш простий з меншою вартістю, який зможе загородити територію школи, від цього зовнішнього впливу. Я думаю, що управління освіти може подумати, як мінімум, нам на комісію запропонувати варіанти вирішення цієї ситуації для цієї школи, — сказав він.

Натомість голова управління освіти Ганна Личко запропонувала спрямувати звернення до управління капітального будівництва.

— Управління освіти позбавлене повноважень здійснювати такі види робіт як капітальний та реконструкція що стосується закладів освіти, тому я пропоную спрямувати це звернення до управління капітального будівництва, щодо стану на сьогоднішній день проектної документації і чи можуть вони розглянути можливість фінансування, — сказала вона.

Однак члени комісії не змогли результативно проголосувати щодо звернення директора ліцею.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.