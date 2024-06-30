Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

У неділю, 30 червня, у Миколаєві на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської відбулась щотижнева акція в підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти.

Як повідомляє кореспондентка «НикВести», на мітинг вийшли родичі і друзі військовополонених, та небайдужі мешканці міста. Вони стояли із плакатами, прапорами різних бригад, фотографіями своїх близьких, які знаходяться в полоні, із закликом повернути їх додому.

— Мій син третій рік у полоні і вже третій рік ми намагаємся зробити так, щоб його обміняли, але поки що нічого не виходить. Він бажав, щоб ми з дітьми переїхали з Чернігівської області, через сильні обстріли, тому я здійснила його мрію і тепер ми проживаємо у Миколаївській. Приїжджаємо у місто кожну неділю та долучаємося до подібних акцій, — розповіла учасниця мітингу Олена.

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: Даріна Мельничук, «НикВести»

Дорослі та діти тримали плакати із гаслами-нагадуваннями: «У полоні живі заздрять мертвим», «Волю морпіхам», «Ти боровся за мене, я борюсь за тебе», «Вільні мають боротися за полонених», «Волю полоненим» тощо.

Надія розповіла, що немає родичів або близьких, які знаходяться у полоні, але вона прийшла на мітинг, бо вважає що зараз важливо підтримати людей, які чекають своїх близьких із неволі. Жінка зазначає, що зараз важливо не забувати про військових і цивільних, які опинилися в російському полоні, і домогтися їхнього звільнення.

— Я гадаю що хлопцям та дівчатам, які повертаються з полону важливо бачити підтримку людей. Ми повинні показати, що про них не забули, підтримувати та чекати їх. Також, думаю варто нагадати мешканцям міста, що війна ще триває, — додала дівчина.

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: Даріна Мельничук, «НикВести»

Мешканка міста Дарія прийшла на мітинг, бо хоче підтримати людей які чекають своїх близьких з полону.

— Я знаю хлопців, які повертались із полону, я з ними спілкувалась і розумію, що вони там пережили. Мені хочеться підтримати тих, хто вже повернувся і родини тих, хто ще чекає, — розповіла вона.

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: Даріна Мельничук, «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: Даріна Мельничук, «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: Даріна Мельничук, «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: Даріна Мельничук, «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: Даріна Мельничук, «НикВести»

Нагадуємо, у Миколаєві щотижня проходять акції-нагадування про військовополонених ЗСУ. У неділю, 9 червня у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку українських військовополонених.

Також, у неділю, 2 червня, в Миколаєві пройшов мітинг рідних військовополонених. Серед мітингувальників були дружини, діти та матері миколаївських військовополонених морпіхів.